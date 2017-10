In een woning aan het Jufferpad in Haren (Groningen) zijn een vrouw en een kind dood aangetroffen. De bewoner is door de politie ter plekke opgepakt.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de slachtoffers. Hij is overgebracht naar een politiebureau. De straat is door de politie afgezet. Forensische experts doen onderzoek bij de woning.

De gemeente Haren heeft een opvanglocatie geregeld voor buurtbewoners.