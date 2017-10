Monarchie en democratie hand in hand bij aantreden nieuw kabinet

Zodra kabinetsformateur Mark Rutte zijn nieuwe regeringsploeg rond heeft, worden de nieuwe bewindslieden bij Koninklijk Besluit benoemd. Vervolgens moeten de nieuwe ministers en staatssecretarissen beëdigd worden. Pas dan kan het nieuwe kabinet echt aan de slag.

Met name de beëdiging ten overstaan van de koning - en dus niet dóór de koning - combineert monarchie en democratie. In de ambtseed die de nieuwe bewindslieden afleggen, zweren of beloven ze trouw aan de koning. Dat is de monarchie.

De aantredende ministers doen dat echter in de wetenschap dat zij verantwoordelijk zijn voor de onschendbare koning en dat zij dus, mits gesteund door het parlement, uiteindelijk de dienst uitmaken. Dat is de democratie.

Onschendbare koning

Ons staatsbestel heeft dus zowel een monarchaal als een democratisch gezicht. Die zijn met elkaar 'verzoend' door de indertijd grote macht van de koning ondergeschikt te maken aan de macht van het gekozen parlement.

In het beroemde, uit 1848 stammende grondwetsartikel 53, is dat verwoord met de beknoptheid van een Twitterbericht: "De koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk".

De combinatie monarchie en democratie, in feite een historisch bepaald compromis, is de kern van ons staatsbestel. We zien een met alle uiterlijke symbolen van de macht toegeruste koning die feitelijk niet bijster veel macht (meer) heeft. We zien op Prinsjesdag een koning die een Troonrede voorleest die hij niet zelf schreef.

Beëdigingsceremonie

Een nog duidelijker voorbeeld is de beëdiging van nieuwe kabinetsleden die we binnenkort op televisie kunnen meebeleven. De beëdigingsceremonie in het koninklijk paleis is pas sinds het aantreden van het nu verdwijnend kabinet openbaar. Dat was in 2012; nog onder koningin Beatrix, die overigens niet blij was met die openbaarheid.