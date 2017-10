Militairen Revolutionaire Garde zijn in Iran helden en onderdrukkers

Tijdens de Iraaks-Iraanse Oorlog (1980-1989) groeide de Garde uit tot de sterkste militaire strijdkracht van het land. Volgens deskundigen is de Garde sterker dan het reguliere leger. "Het krijgsmachtonderdeel was heel belangrijk in de strijd om Saddam tegen te houden", zegt Jafari. "Toentertijd steunden de Amerikanen Irak. Daarom zijn de generaals nogal gehard in hun houding tegen de VS."

Na de acht jaar durende oorlog kregen de Pasdaran ook economische macht. De ayatollah gaf de eenheid de mogelijkheid privé-ondernemingen op te zetten. Volgens de Irankenner zijn de officieren actief in de olie-industrie, bouw en telecommunicatie. In Nederland is zoiets ondenkbaar, maar in een land als China zijn militairen bijvoorbeeld ook actieve ondernemers.

Assad

Ook over de grenzen heeft de Revolutionaire Garde invloed. Volgens Jafari groeide die fors na de Irakoorlog in 2003. De Garde streeft een sjiitische alliantie na, met bijvoorbeeld het regime in Syrië. "De Garde hielp president Assad in het zadel te blijven en hielp met zijn gruwelijkheden tegen de oppositie. De Garde heeft ook Hezbollah in Libanon gesteund", zegt Jafari.