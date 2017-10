Brandweer boekt succesjes in strijd tegen vuur in Californië

Op de vijfde dag van de verwoestende natuurbranden in Californië heeft de brandweer voor het eerst kleine successen geboekt. Zo is het op meerdere plaatsen gelukt om de branden in te dammen en verdere uitbreiding te voorkomen.

Californië wordt sinds maandag geteisterd door hevige branden, de dodelijkste ooit in de Amerikaanse staat. Het vuur heeft al aan zeker 36 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn ouderen die zich niet op tijd in veiligheid konden brengen.

De branden woeden in een gebied ten noorden van San Francisco, bij de stad Santa Rosa en het wijngebied Napa Valley. Zeker 5700 huizen en andere gebouwen zijn verwoest. 90.000 mensen zijn het gebied ontvlucht.

Hulp uit hele wereld

De blustroepen kringen inmiddels versterking van korpsen uit omliggende staten. Ook vanuit North- en South Carolina zijn brandweerlieden gestuurd; die staten liggen maar liefst 4000 kilometer naar het oosten.

Canada en Australië hebben eveneens hulp aangeboden. Inmiddels zijn 9000 brandweerlieden betrokken bij de blusacties. Ze beschikken over duizend blusvoertuigen en een vloot helikopters en vliegtuigen.