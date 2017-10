Opstootjes en vernielingen bij 'Project X' Enschede

In Enschede is het aan het begin van de nacht onrustig geweest bij een winkelcentrum. Daar hadden zich zo'n 150 jongeren verzameld voor een 'Project X-feest'. Dat verliep aanvankelijk gemoedelijk, maar rond middernacht sloeg de sfeer om.

Een groepje jongeren keerde zich tegen de politie en richtte vernielingen aan bij een tankstation. Ook werd in een aangrenzende woonwijk vuurwerk afgestoken. Meerdere mensen zijn opgepakt, zegt de politie tegen persbureau ANP.

Een woordvoerder spreekt tegen dat de Mobiele Eenheid is ingezet, zoals lokale media melden. Op foto's is wel een blauwe politiebus te zien, maar dat is een videobus die de politie gebruikt om opnames te maken. Die beelden worden onderzocht. Mogelijk leidt dat tot meer aanhoudingen.

Het 'feest' was het gevolg van een Facebook-bericht. Daarin werd opgeroepen om massaal naar winkelcentrum Stroinkslanden in Enschede te komen. De initiatiefnemer, die anoniem bleef, wilde naar eigen zeggen Project X overdoen. Dat feest mondde in 2012 in Haren uit in massale rellen en vernielingen.