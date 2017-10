Meer politie-inzet rond kliniek Den Dolder

De politie gaat extra surveilleren rond de forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder waar Michael P. verbleef, de verdachte in de zaak-Anne Faber. Ook is het wijkteam in Den Dolder de komende drie weken vaker beschikbaar voor bezorgde burgers.

De gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, reageert met de maatregelen op onrust in de gemeenschap. De Belangenvereniging Den Dolder schrijft aan de burgemeester en de raad dat er "structurele misstanden" zijn rond de kliniek Altrecht Aventurijn en dat sluiting ervan "geboden is". De lokale ondernemersvereniging zegt dat het incasseringsvermogen van veel mensen begint op te raken en dat "harde maatregelen" nodig zijn om het gevoel van onveiligheid weg te nemen.

Buurtbus

De gemeente Zeist belooft naast extra politie-surveillance ook een betere begeleiding van de cliƫnten in de kliniek. De gemeente staat het hele weekend met een buurtbus bij Albert Heijn in Den Dolder om vragen van burgers te beantwoorden.

Michael P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Anne Faber. Hij werd in 2012 veroordeeld tot elf jaar cel voor de verkrachting van twee meisjes, maar kon tot verbijstering van velen vrij bewegen buiten het terrein van de Dolderse kliniek omdat hij nu al werd voorbereid op een terugkeer in de maatschappij. Twee inspecties doen inmiddels onderzoek naar de kliniek.