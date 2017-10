Dronken automobilist schept fietsende vader met zoontje (6)

De politie onderzoekt wat er gisteravond in Middelburg precies is gebeurd, toen een 47-jarige automobilist uit Roosendaal van achteren op een fietsende vader en zijn zoontje inreed.

Volgens een getuige op Omroep Zeeland reed de automobilist veel te hard. De fietsers werden gelanceerd en kwamen met een smak op het wegdek terecht. Beiden raakten ernstig gewond.

De vader en zijn zoon zijn ieder met een afzonderlijke traumahelikopter naar ziekenhuizen in Rotterdam en Leiden gebracht. Over hoe het nu met ze is, is niets meegedeeld.

Blaastest

De bestuurder van de auto moest ter plekke een blaastest doen. Hij bleek de toegestane limiet voor alcoholgebruik met minstens een factor twee te hebben overschreden. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij zit nog vast op het politiebureau.