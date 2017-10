Belangrijke overwinning voor Fortuna Sittard en NEC

De burentwist MVV Maastricht-Fortuna Sittard in de Jupiler League is in een 2-1 zege voor de bezoekers geƫindigd. De spectaculaire en snelle eerste helft leverde aan beide kansen veel kansen en een treffer op.

De Duitser Jonathan Okita bracht Fortuna na een knappe aanname op 0-1, maar het was twee minuten later alweer gelijk. Lisandro Semedo rondde een prima aanval af. De Portugees bediende na rust ook landgenoot Andre Vidigal bij Fortuna's 1-2.

MVV drong daarna aan, maar was in de haast veel te slordig. Toch kreeg Okita in de vijfde minuut van de blessuretijd nog een kans op de gelijkmaker. De Belg schoot uit de draai van tien meter net naast.

NEC had veertig minuten lang moeite het doel van RKC Waalwijk te vinden. Daarna ging het snel. Sven Braken kopte ongehinderd raak uit een vrije trap en nog voor rust kreeg Mohamed Rayhi de bal uit de kluts wat gelukkig voor de voeten: 2-0.

Koploper Jong Ajax ontvangt maandagavond Almere City.