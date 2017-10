FormatieVlog #28: Akkoord zonder ballen, vroedvrouw Zalm en prestigieuze vlogprijs

In Formatievlog #28 gaat het deze week dus echt - u bent gewaarschuwd! - over de inhoud. Want het was een hele bevalling, maar nu ligt er dan toch een regeerakkoord. Vincent heeft een diepte-interview met 'vroedvrouw' Gerrit Zalm. En de vloggers recenseren de presentatie die Rutte, Buma, Pechtold en Segers min of meer afzonderlijk van elkaar gaven. Hun oordeel: "Deze vier mannen willen eigenlijk liever niet met elkaar gezien worden". Ze zijn tot elkaar veroordeeld, net als in dat liedje: Stuck in the middle with you.

Ook hebben de vloggers achterhaald wat de fracties te eten kregen toen ze regeerakkoord mochten beoordelen. Bij de een aten ze pizza uit dozen. Maar bij de VVD hadden ze, in de stijl van de partij, een driegangenmenu. "Met mandarijnenmousse als toetje." Ze weten ook waarom de VVD-fractie de langste leestijd nodig had. Dat lag aan de printer ter plaatse, die ongeveer één pagina per tien minuten uitprintte.

Verder in Formatievlog #28: VVD-leider Rutte is blij dat de radiostilte voorbij is, Pechtold lacht minzaam en de formatievloggers wonnen een hoofdprijs, en dat nog voordat deze zwaar journalistiek-inhoudelijke aflevering was verschenen.