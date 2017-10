Wachten op de datapiek: even buikpijn bij lancering Tropomi

Dan heb je zo'n 15 jaar aan je milieusatelliet gewerkt, Nederland steekt er 100 miljoen euro in, en dan wordt hij gelanceerd op: vrijdag de 13de. Er wordt wat lacherig over gedaan, maar de spanning is voelbaar in het zaaltje bij ESTEC in Noordwijk waar honderden journalisten en mensen uit de ruimtevaartindustrie de lancering volgen.

Sentinel-5P, de satelliet met het Nederlandse instrument Tropomi als hart, kan vanaf vandaag vanuit de ruimte de luchtkwaliteit op elke plek ter wereld meten. Honderden Nederlandse wetenschappers hebben eraan meegewerkt.

De satelliet wordt gelanceerd met een Russische raket, de Rokot. Die is zo'n 30 keer gelanceerd sinds 1990 en drie keer is het misgegaan. "Het is ook nog de dertiende lancering in samenwerking met ESA", zegt een van de ESA-managers.