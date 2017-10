Rob Ruijgh wint Ronde van Iran

Rob Ruijgh heeft de Ronde van Iran gewonnen. De 30-jarige wielrenner van Tarteletto-Isorex nam in de vierde rit de leiding en stond die niet meer af. De zesdaagse rittenkoers in Iran is ingedeeld als 2.1, het derde niveau op de UCI-kalender.

Ruijgh finishte in de tweede etappe als tweede en sloeg zijn slag in de vierde etappe, waarin hij in een kopgroep derde werd. De laatste rit werd gewonnen door Theodore Yates.

Voor Ruijgh is het de tweede zege in zijn profloopbaan. In 2014 won hij de Memorial Philippe Van Coningsloo.

In 2011 was de Limburger met een 20ste plaats nog de beste Nederlander in het eindklassement van de Tour de France.