Albert Heijn ziet af van fipronil-claim tegen kippenboeren

Albert Heijn gaat geen schadeclaim indienen tegen pluimveebedrijven vanwege de fipronil-affaire.

"Nederland is gebaat bij een sterke pluimveesector", zegt een woordvoerder van Albert Heijn tegen BNR. "Er is al heel veel schade geleden. Dat is de reden dat wij hebben besloten om geen claim in te dienen."

Vanwege de fipronil-affaire moesten supermarkten miljoenen eieren uit de schappen hallen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zei eerder dat Nederlandse supermarkten hun schade zouden verhalen op de kippenboeren die fipronil hadden gebruikt. "Zij hebben ons een product geleverd waar we met z'n allen niet op zitten te wachten", zei het CBL eerder.

Andere supermarkten hebben nog niet besloten of ze daadwerkelijk een schadeclaim indienen.