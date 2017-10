PostNL en deel vakbonden sluiten principeakkoord cao

PostNL heeft met een aantal vakbonden een principeakkoord gesloten over een cao voor medewerkers van het postbedrijf en zaterdagbestellers. Volgens de afspraak gaat het salaris dit jaar en komend jaar in vijf stappen omhoog met in totaal 2,6 procent.

Daarnaast krijgt iedere voltijdmedewerker van PostNL in december een eenmalige uitkering van 50 euro.

Ook is afgesproken om oudere werknemers in staat te stellen langer door te werken. De cao geldt voor vrijwel alle medewerkers bij de onderdelen pakketten, mail in Nederland en het hoofdkantoor van PostNL. Postbezorgers hebben een eigen cao.

FNV vindt akkoord te mager

De overeenkomst is gesloten met de Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en VHP2. Zij leggen het akkoord positief voor aan hun leden. Ook de FNV legt het voorstel voor aan zijn leden, maar met een negatief advies. De verwachting is dan ook dat de FNV-leden het voorstel afwijzen. Als dat gebeurt volgen er acties, zo kondigt de FNV nu al aan.

Ger Deleij, bestuurder van FNV Publiek Belang noemt het akkoord zwaar onvoldoende. "Die 50 euro extra zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Bovendien was het slikken of stikken aan de onderhandelingstafel. Zo ga je niet om met je onderhandelingspartner en je medewerkers", aldus Deleij. Ook vindt de FNV de werkdruk bij het onderdeel Pakketten veel te hoog .

De cao PostNL geldt voor ruim 20.000 werknemers. Volgend maand wordt duidelijk of de leden van de vakbonden het akkoord steunen.