Petitie na vondst lichaam Anne Faber 62.000 keer getekend

Een moeder van drie dochters is een petitie begonnen nadat het levenloze lichaam van Anne Faber gisteren werd gevonden. Ze eist een onderzoek naar het "falend rechtssysteem in de zaak van Michael P.". De veroordeelde zedendelinquent is de enige verdachte in de zaak.

De petitie is sinds gisteravond ruim 62.000 keer ondertekend.

"Wij roepen hen die verantwoordelijk zijn, o.a. het ministerie van Veiligheid en Justitie, ter verantwoording en eisen een verklaring", schrijft de vrouw. "Tevens eisen wij een onderzoek naar kliniek Aventurijn Forensische Psychiatrie Altrecht en willen een verslag van de werkwijze en het beleid binnen de kliniek."

Het kabinet maakte gisteren bekend dat er een onderzoek komt naar de psychiatrische kliniek van Altrecht in Den Dolder, waar Michael P. mocht resocialiseren.