Dumoulin: ik hoef geen vijf Tourzeges

In mei van dit jaar won Tom Dumoulin voor het eerst in zijn wielercarrière een etappekoers. En het was meteen een grote ronde: de Giro d'Italia. Die ervaring smaakt naar meer voor de 26-jarige Limburger, maar, zo stelt hij: "Ik hoef geen vijf Tourzeges."

Dumoulin, die in een uitgebreid interview met NOS Langs de Lijn terugblikt op 2017, heeft 'geschiedenis schrijven' wel in zijn achterhoofd, maar dat is zeker niet zijn eerste en belangrijkste drijfveer.

Hij bekijkt liever per jaar wat zijn doelen zijn. Zo moet hij nog bepalen of hij volgend jaar wel de Tour rijdt. "Ik vind het heel erg leuk om mezelf uitdagingen voor te schotelen. En die uitdagingen te halen. Dát is wat me heel veel voldoening geeft."