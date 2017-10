Amsterdam in teken van afscheid Van der Laan

Eberhard van der Laan was sinds 2010 burgemeester van Amsterdam. In januari maakte hij bekend dat hij ernstig ziek was. Artsen constateerden uitgezaaide longkanker bij hem. Vorige maand legde hij zijn taken neer, omdat hij niet meer behandeld kon worden. In een brief aan zijn Amsterdammers schreef hij: "Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel."