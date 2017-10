Nederlanders rijden meer dan ooit

Nederlandse personenwagens hebben vorig jaar 118,5 miljard kilometer afgelegd, het grootste aantal kilometers ooit. Ten opzichte van 2015 gaat het om een stijging van 2,2 procent en dat is de grootste groei sinds het begin van de eeuw, zegt het CBS.

Vooral personenauto's van bedrijven legden meer kilometers af, maar ook particulieren reden langere afstanden. De groei kwam verder doordat er auto's bijkwamen (+1,3 procent).

Gemiddeld reed een auto vorig jaar 13.200 kilometer. In 2009, 2010 en 2012 daalde het aantal autokilometers door de economische crisis. Sinds 2013 is er jaarlijks sprake van een stijging.

Het aantal personenauto's op de Nederlandse wegen is in tien jaar tijd met een miljoen toegenomen. Het waren er in 2016 bijna negen miljoen.