Loon op Zand krijgt jongste burgemeester van Nederland

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft de 32-jarige Hanne van Aart voorgedragen als burgemeester. Daarmee wordt de VVD'er de jongste burgemeester van het land. Ze neemt die titel over van Joris Bengevoord (33), die sinds april burgemeester is in Winterswijk.

Van Aart is nu nog wethouder in de buurgemeente Heusden. Daarvoor werkte ze als personeelsadviseur bij een kinderopvangorganisatie. Als het kabinet instemt met de voordracht, wordt ze volgende maand geïnstalleerd.

Als jongste burgemeester krijgt Van Aart bij haar installatie de rode lantaarn, een 'wisselbeker' voor de jongste burgemeester. De rode lantaarn bestaat sinds 2002 en is sindsdien negen keer van eigenaar gewisseld. Van Aart wordt de eerste vrouwelijke burgemeester die hem krijgt.