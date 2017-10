Dode bij brand in Rotterdamse flat

In de Rotterdamse wijk Ommoord is een dode gevallen bij een brand in een galerijflat. De brand woedt op de twaalfde verdieping van het gebouw van meer dan twintig verdiepingen.

Hoewel er slechts een appartement in brand staat, heeft de brandweer besloten om heel de flat uit voorzorg te evacueren. Naar schatting gaat het om honderden mensen. Waar zij de nacht doorbrengen, is nog onduidelijk.