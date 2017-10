Eva Jinek en Wilfred Genee winnen Televizier-Ster

Angela Schijf kreeg de Ster voor beste actrice uit handen van het Britse schrijversechtpaar Nicci Gerrard en Sean French. De Zilveren Sterren voor acteurs bestaan nog maar twee jaar. Vorig jaar won Schijf de prijs ook.

Jeroen van Koningsbrugge sleepte de Ster voor beste acteur in de wacht. "Hier had ik serieus niet op gerekend. Ik ben er heel erg trots op", reageert hij. Van Koningsbrugge krijgt de prijs voor zijn acteerwerk in Smeris en Riphagen.

Regisseur Martin Koolhoven reikte de Televizier Aanstormend Talent Award uit aan Marieke Elsinga, die te zien was te zien in RTL Late Night en Expeditie Robinson en werkt nu voor RTL Boulevard.

Gouden ring

De belangrijkste prijs, de Gouden Televizier-Ring, wordt later vanavond uitgereikt. Genomineerd voor de prijs voor beste televisieprogramma zijn Beste Zangers, Expeditie Robinson en Zondag met Lubach.

Kijkers beslissen wie de prijs wint.