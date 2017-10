Hoe de wapenlobby het Amerikaanse beleid naar zijn hand zet

Volgens dr. Garen Wintemute is onderzoek naar wapengeweld precies wat de NRA vreest. "Als onderzoek solide bewijzen oplevert waaruit blijkt dat het wapenbeleid hervormd moet worden, ga ik dat als een voorstander van wapens niet leuk vinden", zegt Wintemute tegen CNN. Het lukte de NRA om dit gevaar af te weren. Een briljante zet volgens Wintemute.

Een ander succes voor de NRA was het Tiahrt Amendement. Door die wetswijziging mag het Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) geen informatie uit hun database over wapenregistraties vrijgeven. Deze gegevens kunnen daardoor worden gebruikt in rechtszaken tegen wapenverkopers en fabrikanten. Naast de ATF kan alleen de politie de data inzien. Weer kreeg de NRA het voor elkaar om de toegang tot informatie te blokkeren.

Zo slaagt de NRA er niet alleen in om strengere wapenwetten te blokkeren, maar wist de organisatie ook te voorkomen dat de overheid informatie kan vrijgeven over wapengeweld. Zolang er geen informatie beschikbaar is over de oorzaken van wapengeweld, wordt het moeilijker om te stellen dat strengere wapenwetgeving schietpartijen zoals in Las Vegas had kunnen voorkomen.

Hoe kan de NRA zo succesvol zijn? Het zit hem in ieder geval niet in het ledenaantal. Volgens de NRA zelf zijn zo'n 5 miljoen Amerikanen lid van de vereniging. Niet bijzonder veel voor een land waar bij 30 procent van de volwassenen een vuurwapen in het nachtkastje ligt.

Een voor de hand liggende reden is het grote aantal politieke donaties van de NRA. Zo doneerde het meer dan 31 miljoen dollar aan de presidentiƫle campagne van Donald Trump en gaf het dit jaar al 3,2 miljoen dollar uit aan lobbywerk.