Ruimterots passeert aarde, asteroïde-alarmsysteem aan de bak

Op zo'n 42.000 kilometer van de Zuidpool vloog vanmorgen een ruimterots ter grootte van een vrachtwagen langs. Het was dé kans om het Internationale Asteroïde Waarschuwingsnetwerk (IAWN) te testen.

"Zulke ruimtestenen komen af en toe in de buurt", zegt sterrenkundige Lucas Ellerbroek (UvA). "De kans is altijd heel klein dat die ooit met de aarde botsen. Met de verzamelde metadata van IAWN kunnen we die kans steeds beter uitrekenen."

Het waarschuwingssysteem is een wereldwijde samenwerking van universiteiten, observatoria en laboratoria. De passerende asteroïde leverde vandaag veel op. Niet alleen over het object zelf, maar ook over hoe de onderlinge communicatie op zo'n moment verloopt. Want als er sprake is van een asteroïde op ramkoers, dan moeten we op aarde snel kunnen reageren.