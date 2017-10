Terugkeerde Syriëganger Laura H. hoeft van OM niet meer de cel in

Het Openbaar Ministerie heeft 35 maanden cel, waarvan 24 voorwaardelijk, geëist tegen Syriëganger Lara H. Als de rechtbank de eis van het OM overneemt, hoeft Laura niet terug naar de gevangenis, omdat ze al een tijd in voorarrest heeft gezeten.

De 21-jarige vrouw uit Leidschendam was in 2015 met haar gezin naar het strijdgebied van Islamitische Staat vertrokken. Daarmee heeft volgens het OM aangesloten bij Islamitische Staat en is ze ook medeplichtig aan de gruwelijke misdaden die IS heeft gepleegd.

Andere terugkeerders

De vraag die de rechtbank in het proces tegen Laura H. moet beantwoorden, is of vrouwen die zich in het zelf uitgeroepen kalifaat van IS gevestigd hebben zich feitelijk hebben aangesloten bij IS.

Volgens het OM is dat zo en leveren deze vrouwen een onmisbare bijdrage aan de terroristische activiteiten van IS door te zorgen voor hun man die vecht, kinderen te baren, beschikbaar te zijn voor seks en gewonden te verzorgen.

Het vonnis in de zaak van Laura is daarmee van belang voor andere vrouwen die ooit zijn vertrokken naar IS-gebied en willen terugkeren. Naar schatting zijn ruim vijftig vrouwen vanuit Nederland naar Syrië en Irak vertrokken. Nu IS veel terrein heeft verloren, is de kans groot dat ze met hun kinderen terug naar Nederland willen komen.