Verenigde Staten stappen uit Unesco

De VS stapt uit VN-organisatie Unesco. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het land per 31 december vertrekt uit de koepelorganisatie voor vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, onderwijs, cultuur en wetenschap. Unesco heeft de opzegging van de VS binnen.

Er zou volgens de VS een dringende behoefte zijn aan "fundamentele hervormingen" binnen Unesco. Anonieme medewerkers van het ministerie zeggen dat de organisatie last heeft van een vooringenomenheid tegen Israƫl.

Washington stopte in 2011 met het betalen van de contributie aan Unesco, nadat de organisatie had besloten om de Palestijnen volwaardig lid te laten worden.