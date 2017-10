Pensioengeld en vermogen vooral belegd in het buitenland

Het grootste deel van het pensioenvermogen, 582 miljard euro, zit in 'vastrentende waarden', zoals staatsobligaties en hypothecaire leningen. Daarvan zit bijna een vijfde in Nederland. Aandelen zijn met 399 miljard de tweede grootste beleggingscategorie, maar in Nederlandse aandelenfondsen is maar voor 8,7 miljard euro belegd. In vastgoed stoppen pensioenfondsen 114 miljard euro, waarvan 25 miljard in Nederlands vastgoed.

Discussie

Rond de grote institutionele beleggers was een maatschappelijke discussie ontstaan of zij niet meer zouden moeten beleggen en investeren in de Nederlandse economie, zoals in wegen, banken, gezondheidszorg, scholen en het mkb.

Pensioenfondsen werden ook opgeroepen om meer geld te steken in Nederlandse bedrijven om vijandige overnames te blokkeren en de werkgelegenheid veilig te stellen. In het Regeerakkoord van Rutte III worden pensioenfondsen aangewezen om te investeren in duurzaamheid en de energietransitie door leningen te verstrekken aan huiseigenaren.

Pensioenfondsen zeggen niet doof te zijn voor de roep om meer in Nederland te beleggen. Maar ze wijzen er altijd op dat hun eerste opdracht is om een goed beleggingsrendement voor de pensioengerechtigden te behalen. Bovendien moeten beleggingsrisico's ook gespreid worden in sectoren en landen, en moeten er voldoende investeringsprojecten zijn.