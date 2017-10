Zesde brand op rij in Epe, chalet verwoest

In Epe heeft vannacht opnieuw brand gewoed. Het vuur ontstond in een chalet op een camping. Het is de zesde brand in korte tijd. Volgens de Veiligheidsregio waren er geen mensen in het chalet.

De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken.

Omroep Gelderland schrijft dat de politie tijdens de brand hier en daar gegevens opnam van mensen die naar het vuur kwamen kijken.

Eerder gingen er drie schuren, een huizenblok en een houthok in vlammen op in Epe. De burgemeester liet gisteren weten dat de politie de komende tijd extra toezicht houdt.