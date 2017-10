Woningen Kudelstaart ontruimd na mislukte plofkraak

In Kudelstaart in Noord-Holland zijn vannacht acht woningen ontruimd na een mislukte plofkraak. Onbekenden probeerden een geldautomaat op te blazen aan de Einsteinstraat. Eén explosief is afgegaan en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er nog meer explosieven bij de geldautomaat liggen.

Daarvoor gebruikt de EOD een robot. Uit voorzorg zijn de nabijgelegen woningen ontruimd en is het gebied afgezet. Volgens de politie zijn de meeste van de twaalf geëvacueerden inmiddels naar hun werk of familie vertrokken.

De daders maakten niets buit in het dorp dat bij de gemeente Aalsmeer hoort en gingen er na de mislukte poging vandoor in een auto. De politie is naar het voertuig en de inzittenden op zoek.