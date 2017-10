Aantal verkeersongelukken blijft stijgen, waarschijnlijk door smartphone

Vooral op snelwegen in de provincie Gelderland ging het vaker mis. Op de A12 bij Arnhem nam het aantal verkeersongevallen de afgelopen vier jaar toe met 91 procent. Op de A73 bij Nijmegen was er in diezelfde periode een stijging van 131 procent.

In mei meldde het CBS dat ook het aantal verkeersdoden vorig jaar is toegenomen. Veilig Verkeer Nederland zei toen dat er meer aandacht moet komen voor het gebruik van de smartphone in het verkeer. "Het moet normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto."