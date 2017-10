Premier Rutte schoorvoetend akkoord met uitbreiding kabinet

Premier Rutte is met tegenzin akkoord gegaan met plannen voor de uitbreiding van het kabinet. Hij zei dat op een bijeenkomst voor VVD-leden in Etten-Leur, waar hij een toelichting gaf op het regeerakkoord.

Haagse bronnen melden dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dicht bij een akkoord zijn over uitbreiding. De komende kabinetsperiode zouden er geen 20 maar 24 bewindslieden worden benoemd.

Op de bijeenkomst op een middelbare school vroeg een van de VVD-leden Rutte naar de kosten van deze plannen. De premier zei eerst dat hij niet kon ingaan op het gelekte voorstel uit het regeerakkoord, maar deed dat later toch. "Het is ook niet mijn hobby", zei hij, "maar de PvdA'ers en VVD'ers die nu afzwaaien, zien er bleek uit."

'Kleine opstand'

Rutte zei dat hij als VVD'er in principe voor een kleine overheid is, en dus voorstander is van een kleine regering. Maar ook binnen de VVD zou sterk zijn aangedrongen op uitbreiding van het aantal bewindslieden. "In mijn partij brak bijna een kleine opstand uit."

De ministers en staatssecretarissen van het vorige kabinet zouden vaak vermoeid zijn geweest en niet aan alle verzoeken hebben kunnen voldoen. Een veelgehoorde klacht was dat de ministers vaak in het buitenland waren als ze nodig waren in de Tweede Kamer of andersom.

Volgens Haagse bronnen willen de coalitiepartijen daarom dat vijf ministeries twee ministers krijgen. Zo komen er twee ministers op Economische Zaken, onder wie een voor Klimaat. Er komen acht staatssecretarissen, onder meer voor Defensie, Buitenlandse Zaken en Immigratie. Rutte: "Een kleine uitbreiding, 't mot maar."