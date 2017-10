Facebook en Instagram hebben last van storing

Facebook en dochterbedrijf Instagram hebben last van een storing. Vanaf diverse continenten komen meldingen binnen volgens de internationale storingsite Outage Report. Het probleem begon tussen 17.00 en 17.20 uur,

Het bedrijf bevestigt dat er problemen zijn: "we werken eraan om alles zo snel weer normaal te laten draaien." Wat de oorzaak is van de storing, is op dit moment onduidelijk.

Bij de Nederlandse storingsite Allestoringen.nl kwamen op het hoogtepunt meer dan 1600 meldingen binnen over problemen bij Facebook. Bij Instagram staat de teller op ruim 600 meldingen.

Eind augustus hadden de twee platforms ook last van een storing.