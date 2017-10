Verdachte doodgeschoten bij politieactie in Roosteren

Bij een actie van de politie in Roosteren, in Limburg, heeft een politieagent een verdachte doodgeschoten. Hij was een verdachte in een onderzoek van de Amsterdamse politie.

Volgens de regionale nieuwssite 1Limburg waren twee mannen in een Audi rond 15.00 uur in Echt op de vlucht voor de politie. Ze werden gevolgd door twee politieauto's.

Wit laken

De mannen zouden een rood stoplicht hebben genegeerd en tegen het verkeer in zijn gereden. Vermoedelijk kwam het in Roosteren tot een schietpartij. De andere man zou zijn aangehouden.

Getuigen zeggen dat op een grasveld in Roosteren een lichaam met een wit laken is afgedekt. Straten daaromheen zijn afgezet.