Vertrek uit EU heeft voor Le Pen geen prioriteit meer

Front National-leider Marine Le Pen zegt dat het leven van de Fransen er ook op vooruit kan gaan zonder vertrek uit de EU. Daarmee neemt ze afstand van het partijstandpunt bij de verkiezingen in het voorjaar.

"Het dagelijks leven van de Fransen kan op meerdere punten verbeterd worden zonder uit de EU of de eurozone te stappen", zei Le Pen in een interview met het blad Valeurs Actuelles.

Opstappen

In de verkiezingscampagne beloofde ze nog dat ze als president een referendum over het EU-lidmaatschap zou uitschrijven. Ook zou ze opstappen als de Fransen dan nee tegen een 'frexit' zouden zeggen. "Als de Fransen in de EU willen blijven, kan niets van mijn project worden uitgevoerd", zei ze tegen NRC Handelsblad.

De verkiezingen verliepen voor Le Pen zeer teleurstellend. Ze verloor de strijd om het presidentschap van haar rivaal Macron en haar partij kwam maar met acht zetels in het parlement.

Philippot

De koerswijziging hangt mogelijk samen met het vertrek van haar vertrouweling Florian Philippot. Hij was een fel tegenstander van de euro.

Vermoedelijk speelt ook mee dat de meeste Fransen er weinig voor voelen om het Britse voorbeeld te volgen en de EU te verlaten.