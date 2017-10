'Nog meer asbestproblemen met producten Sibelco'

Mogelijk is er in nog een ander product van het Papendrechtse Sibelco een kankerverwekkende stof aangetroffen. Zaterdag maakte het bedrijf, dat wereldwijd 'grit' verkoopt om mee te zandstralen, een terugroepactie bekend vanwege "een geringe hoeveelheid" asbestvezels in een straalmiddel dat het verkocht heeft aan zeker honderd Nederlandse bedrijven. Nu blijkt ook een ander straalmiddel verschillende soorten asbest te bevatten.

Dat zeggen althans klanten van Sibelco, die de producten zelf hebben getest, op anonieme basis tegen RTV Rijnmond. Sibelco, dat de producten verkoopt via dochteronderneming Eurogrit, heeft weet van de bevindingen maar erkent deze niet, zegt een woordvoerder tegen de regio-omroep. "De verkeerde testen zijn ingezet of de voorschriften zijn verkeerd toegepast."

Oppervlakten stralen

Grit wordt gebruikt bij het stralen van harde oppervlakten, zoals metaal. Bij dat werk worden onder hoge druk gritkorrels geblazen. Op die manier ontstaat een schuureffect om bijvoorbeeld roest of verf te verwijderen.

Het eerder in opspraak geraakte straalmiddel aluminium 'smeltslak' wordt meer gebruikt dan het middel waarin nu asbest zou zijn ontdekt: 'olivinezand'. OnderhoudNL, de brancheorganisatie, heeft zijn leden inmiddels geadviseerd om alle producten van Sibelco en Eurogrit te laten testen door een gecertificeerd laboratorium.

Bekende plekken waar vervuild smeltslak grit is gebruikt, zijn Tata Steel in IJmuiden, een warmtekrachtcentrale van Eneco in Houten, het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam en de Willemsbrug in Rotterdam.

Gezondheid

De inspectie Leefomgeving en Transport en de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken hoe ernstig de vorige week aangetroffen vervuiling is en welke risico's mensen lopen die met de stof hebben gewerkt. De inspectie Leefomgeving en Transport gaat bij Sibelco ook documenten opvragen over de nieuw ontdekte stof.

Sibelco zegt over de eerder teruggeroepen partij dat het geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Al kan het gezondheidsrisico's "bij langdurige onbeschermde blootstelling niet uitsluiten".

Deskundigen en afnemers zijn er niet gerust op. De witte asbest, die vorige week is aangetroffen in de smeltslak, is gevaarlijk, zegt asbestdeskundige Yvonne Waterman tegen RTV Rijnmond. "Je weet nooit of je er ziek van wordt. Dat blijkt vaak pas na dertig of veertig jaar."