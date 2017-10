Belgische flitsmarathon: 'Meer wildwestverkeer dan in Nederland'

Zou zo'n flitsmarathon goed zijn in Nederland? Verkeersadviseur Ed Graumans ziet er geen heil in, omdat zo'n controle vooraf al wordt aangekondigd. "Iedereen zal zich bewust zijn van de vergrote pakkans. Veel mensen zullen zich daar naar gedragen, maar niet op de andere dagen. Dat heeft uiteindelijk een tegengesteld effect," Het afnemen van rijbewijzen zet wel zoden aan de dijk, vindt Graumans. "Dat is een zware maatregel die echt hard treft. Maar dat heeft niet specifiek te maken met zo'n dag."

Veilig Verkeer Nederland (VVN) denkt er anders over, zij zien een flitsmarathon in Nederland wel zitten. "Het is een oplossing die snelheidshandhaving bevordert. Daar zijn wij alleen maar voor, omdat het de veiligheid ten goede komt. Mensen gaan er dan weer over nadenken", zegt een woordvoerder.

Superflitspalen

De zuiderburen werken sinds begin dit jaar met zogenoemde superflitspalen, die tegelijkertijd 32 voertuigen kunnen controleren. In Nederland komen deze voorlopig niet te staan omdat ze geen voordelen hebben ten opzichte van de bestaande flitspalen, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Wel is justitie geïnteresseerd in palen waarbij te zien is of een chauffeur bijvoorbeeld z'n mobiele telefoon vasthoudt. "Daarmee zou je kunnen vaststellen dat iemand wordt afgeleid door z'n mobiele telefoon of door wat dan ook. Om als bewijs te dienen, moet dat goed zichtbaar zijn op de foto. Op dit moment is dat nog niet voldoende ontwikkeld."