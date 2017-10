Echtpaar (81 en 61) fraudeerde voor 41 miljoen euro

In Gennep is gisteren een echtpaar aangehouden na een grote internationale actie tegen belastingfraude. De 81-jarige man en 61-jarige vrouw worden verdacht van fraude, witwassen, valsheid in geschrifte en illegaal bankieren. Ze staan nergens officieel geregistreerd en hebben ook geen vaste woon- en verblijfplaats. Het OM denkt dat ze door belastingontduiking zo'n 41 miljoen euro voordeel hadden.

Het Combiteam van de FIOD en de Nationale Politie heeft voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op Chinese kunst, auto's, contant geld en tegoeden op bankrekeningen in Hongkong, Panama, Duitsland en Frankrijk. Ook zijn hun andere eigendommen, zoals een vakantiepark in Frankrijk, een bedrijfshal met kantoor en een jachthaven in Nederland afgesloten.

Het Openbaar Ministerie denkt dat het echtpaar met een valse boekhouding geld heeft verplaatst naar hun bedrijven in Hongkong, waar ze geen belasting hoeven te betalen. De afgelopen jaren zijn zo vermoedelijk miljoenen euro's gebruikt voor het verstrekken van risicovolle leningen en investeringen in vastgoed.