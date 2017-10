Vertrouwen in de toekomst? 'Niet met dit kabinet'

Oud-marineman Dave Lawalata zit aan hetzelfde tafeltje. Hij stemde vroeger rechts, maar tegenwoordig SP. Het regeerakkoord levert hem weinig op, verwacht hij. "Dit betekent per saldo dat ik er geen moer op vooruit ga. Ik zit een beetje in mijn maag met dat vertrouwen in de toekomst. Ik moet het eerst zien voordat ik het wil geloven."

En dan de vraag: hoe lang houdt Rutte III het vol? Lawalata denkt dat het kabinet de hele rit zal uitzitten. Ilona de Bok stemt in: "Ik denk ook dat ze de periode vol gaan maken, want wat moeten we anders? Sinds de verkiezingen is het zó versplinterd, we moeten wel."