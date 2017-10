De sport van woensdag bij de NOS

Het Nederlands elftal likt zijn wonden. Na het EK doet Oranje volgend jaar ook niet mee aan het WK in Rusland. We blikken vandaag terug op de desastreus verlopen kwalificatiereeks. En er is aandacht voor Arjen Robben. Hij zette dinsdag een punt achter zijn interlandcarrière.

Vanavond is er ook weer voetbal, maar dan wel anders dan anders: de veelbesproken strafschoppenserie van het bekerduel tussen FC Lisse en HSV Hoek wordt opnieuw genomen.

Lisse won bijna een maand geleden met 5-4, maar de scheidsrechter had de strafschoppen laten nemen volgens het ABBA-principe. Dat is in strijd met de regels van de KNVB en dus gaan de clubs om 21.00 uur op herhaling.

In Nieuwsuur (rond 22.40 uur) beelden van de strafschoppenserie.