VS niet naar WK voetbal, Panama wel

De Verenigde Staten hebben in de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiezone een ticket voor het WK voetbal uit handen gegeven door een 2-1 nederlaag tegen Trinidad en Tobago. Panama gaat op basis van doelsaldo voor het eerst naar het WK.

De VS won afgelopen zaterdag nog overtuigend met 4-0 van Panama. Een overwinning in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Trinidad en Tobago had de ploeg van bondscoach Bruce Arena rechtstreekse plaatsing opgeleverd.

De Amerikanen zakten echter volledig door het ijs en ontbreken voor het eerst sinds 1986 op het WK.

Trinidad en Tobago stond bij rust 2-0 voor door een eigen doelpunt van Omar Gonzalez en een geweldig afstandsschot van Alvin Jones.

Christian Pulisic maakte vlak na rust van buiten de zestien de 2-1. De VS ging steeds wanhopiger op zoek naar de gelijkmaker, die in ieder geval nog recht zou geven op een play-off, maar verder dan twee goede kansen voor veteraan Clint Dempsey kwam de ploeg niet.

Panama troeft Honduras af

Román Torres werd de held van Panama. De verdediger maakte in de 88ste minuut van de thuiswedstrijd tegen Costa Rica de winnende treffer: 2-1.

Op basis van een beter doelsaldo eindigde Panama daardoor boven Honduras. Dat land won weliswaar met 3-2 van Mexico, dat zich net als Costa Rica eerder al had geplaatst voor het WK, maar het bleek niet genoeg voor rechtstreekse kwalificatie.

Honduras strijdt in een play-off met Australië om één startbewijs. De Australiërs waren dinsdag na verlenging Syrië de baas.