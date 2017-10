Vijf branden in Epe in korte tijd, politie denkt aan brandstichting

Vannacht heeft in Epe opnieuw brand gewoed. Het vuur ontstond in een leegstaande woning. Het is de vijfde keer in korte tijd dat er in de plaats in Gelderland brand uitbreekt. De politie houdt er rekening mee dat er sprake is van brandstichting.

Gisteren, in de nacht van maandag op dinsdag, brak in Epe brand uit in een carport. De brand sloeg over op een woonblok, waarna twee huizen uitbrandden. Diezelfde nacht was er ook een brand in een vrijstaande houten schuur. Ook de nacht daarvoor ontstond vuur in een schuur en vorige week brandde een houthok uit.

Hoe de branden konden ontstaan, is niet bekend. Het is te vroeg om te zeggen of er een verband is tussen de incidenten, zegt de politie. "Maar het is op zijn zachtst gezegd opvallend."

Zesde brand

Op sociale media werd afgelopen nacht ook melding gemaakt van een zesde brand. Op zo'n 900 meter van de leegstaande woning zou afval in brand zijn gevlogen dat tegen een huis stond.