Dodental natuurbranden Californië loopt op naar 15

Het aantal doden door hevige natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië is opgelopen tot zeker 15. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Tot dusver zijn duizenden gebouwen verwoest en tienduizenden mensen op de vlucht geslagen.

De branden woeden sinds zondagavond. Het vuur laait vooral in het noorden van de kuststaat, in de bekende wijnstreken Napa en Sonoma Valley. De afgelopen dagen is een gebied van ruim 46.000 hectare in as gelegd.

Brandhaarden

Volgens de lokale autoriteiten zijn er op dit moment nog ongeveer achttien brandhaarden in Californië. Op die plekken is het droog en waait het hard, waardoor het vuur blijft oplaaien. Honderden brandweermensen zijn ingezet om de branden te blussen.

Nu al wordt gesproken van een van de meest verwoestende natuurbranden in de geschiedenis van Californië. President Trump heeft gezegd dat de Amerikaanse regering bereid is de inwoners van de staat te helpen.