Actrices Jolie en Paltrow doen ook boekje open over intimidatie Weinstein

De beschuldigingen tegen de bekende Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein hopen zich op. Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie zijn de volgende in een rijtje actrices die zeggen dat ze seksueel geïntimideerd zijn door de invloedrijke filmmaker. Drie andere actrices beschuldigen de producent van verkrachting.

Weinstein - bekend van films als Pulp Fiction en Gangs of New York - werd eerder deze week ontslagen nadat vrouwen uit de filmindustrie hem hadden beschuldigd van seksuele intimidatie. In The New York Times vertelden enkele slachtoffers dat de producent hen op zijn hotelkamer uitnodigde en onder meer vroeg om een massage.

Jolie en Paltrow

Naar aanleiding van dit krantenartikel brachten ook Paltrow en Jolie verklaringen naar buiten over hun ervaringen met de invloedrijke filmmaker. Jolie schreef dat ze iets naars met Weinstein meemaakte in haar jeugd en sindsdien niet meer met hem wilde werken. Ze waarschuwde actrices die dat wel deden.

De 45-jarige Paltrow beschuldigt de producent ervan dat hij haar op zijn hotelkamer uitnodigde toen ze 22 jaar oud was. Hij had haar kort daarvoor aangenomen voor een filmrol en zou een massage hebben voorgesteld. Paltrow zegt dat ze geschokt was en het voorstel afwees. Haar toenmalige vriend Brad Pitt zou Weinstein op zijn gedrag hebben aangesproken.

Gedwongen

Drie andere actrices vertellen in tijdschrift The New Yorker dat de producent hen in het begin van hun loopbaan dwong tot seksuele handelingen. Een van hen, Asia Argento, zegt dat ze in 1999 tegen haar wil oraal werd bevredigd door Weinstein. Ze maakte dat naar eigen zeggen niet wereldkundig omdat ze haar loopbaan niet in gevaar wilde brengen.

De producent ontkent via zijn advocaat dat hij seks heeft gehad met vrouwen zonder dat zij daar mee instemden. Afgelopen week bood Weinstein al zijn excuses aan voor zijn gedrag in het verleden. Ook beloofde hij in therapie te gaan.