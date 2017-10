'Schamende' Dost en Van Dijk: 7-0 was te veel van het goede

Die 3-0 kwam er niet, Oranje won met 2-0 van Zweden, maar plaatste zich niet voor de play-offs van het WK voetbal 2018. "We hebben er alles aan gedaan om te scoren", zei invaller Dost na afloop. "Maar 7-0 was te veel van het goede. Het mocht helaas niet zo zijn."

"Toch speelden wij goed", vertelde Van Dijk. "Wij domineerden en Zweden leunde achterover. Wij deden het echt goed, dit was de bedoeling. Helaas is goed voetbal niet genoeg, het ging om de goals."

Dost benadrukte dat het al de hele kwalificatiereeks niet goed liep. "Er is heel veel niet goed gegaan", aldus de aanvaller. "Natuurlijk is het onze eigen schuld, maar ik schaam me wel lichtelijk voor deze uitschakeling. Dit is echt zonde."