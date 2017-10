Teleurstelling in Catalonië: een stap vooruit en dan weer eentje terug

Dinsdag had de Catalaanse geschiedenisboeken in moeten gaan als de dag van de onafhankelijkheid, maar het liep voor veel Catalanen uit op een teleurstelling. De Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont riep vanavond niet, zoals onder meer Madrid verwachtte, eenzijdig de onafhankelijkheid uit. In plaats daarvan zei hij te willen onderhandelen met de Spaanse regering.

"Puigdemont zette in zijn toespraak een stap vooruit door over onafhankelijkheid te spreken, maar deed meteen weer een stap terug door onderhandelingen te noemen", zegt correspondent Rop Zoutberg.

Adempauze

Zoutberg denkt dat de Catalaanse leider een adempauze wil. "Waarschijnlijk is Puigdemont verrast door de economische gevolgen van het onafhankelijkheidsreferendum." Een aantal vooraanstaande bedrijven en banken heeft de afgelopen dagen aangekondigd uit Catalonië te vertrekken. Dat gaat ten koste van werkgelegenheid en belastinginkomsten.

Ook heeft Puigdemont bedrijven, vakbonden en de kerk op bezoek gehad. Die zeiden allemaal dat hij pas op de plaats moest maken.

Teleurstelling

De toespraak van Puigdemont vanavond werd gemengd ontvangen. Duizenden Catalanen die zijn toespraak buiten het parlementsgebouw in Barcelona volgden, dropen teleurgesteld af.

Eén van hen is Josep (60), hij is met een groep dorpsgenoten uit Anglès met de bus gekomen. Hij had graag duidelijkheid gehad, "Nu wordt de onafhankelijkheid op de lange baan geschoven," zegt hij. Een vrouw uit de groep bemoeit zich ook met het gesprek. "Een totale teleurstelling. Nu hebben we nog niks. Dit wordt een hele moeilijke weg. Het zal een lange onderhandeling worden." Maar ze heeft geduld. "We zullen de hoop nooit verliezen."