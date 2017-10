ABN Amro geeft aspirant-piloten KLM weer een studielening

Studenten van de pilotenopleiding van KLM kunnen weer een lening afsluiten voor hun hoge opleidingskosten. Voor de opleiding moeten studenten minstens 84.000 euro betalen. Na gesprekken met de luchtvaartmaatschappij heeft ABN Amro besloten dat de toekomstige piloten geld bij de bank kunnen lenen.

Sinds september vorig jaar konden aspirant-piloten de opleidingskosten niet meer financieren. Daardoor hebben zich volgens de KLM Flight Academy te weinig nieuwe studenten aangemeld. Dat zou op termijn kunnen leiden tot een tekort aan piloten bij KLM.

De luchtvaartmaatschappij neemt bij voorkeur piloten uit de eigen opleiding in Eelde aan, "aangezien het een Nederlandse, hoogwaardige school is met een lange geschiedenis in het opleiden van goede verkeersvliegers".

Ouders garant

De twee partijen hebben besloten om een garantiefonds op te richten. Als een afgestudeerde piloot niet binnen vijf jaar door KLM wordt aangenomen, lost dit fonds de studieschuld af.

KLM verwacht dat door het instappen van ABN Amro zich snel weer genoeg nieuwe studenten aanmelden. "Op deze manier zorgen we ervoor dat de drempel om een opleiding tot vlieger te gaan volgen lager wordt", zegt KLM-topman Bart de Vries.