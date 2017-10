Australië ten koste van Syrië naar play-off voor WK

Australië is nog een stap verwijderd van WK-deelname. De 'Socceroos' klopten in de Aziatische play-off in Sydney het stugge Syrië: 2-1. Het eerste duel in Maleisië was in 1-1 geëindigd.

Australië stuit nu op de nummer vier van Noord- en Midden-Amerika. De winnaar gaat naar het eindtoernooi.

Syrië nam via Omar Al Soma al na vijf minuten verrassend de leiding na balverlies van Mark Milligan, maar Cahill kon de schade snel repareren. Hij kopte fraai raak uit een loepzuivere voorzet van Matthew Leckie.

Het werd daarna eenrichtingsverkeer, maar het stugge Syrië bleek een harde noot om te kraken. Pas in de tweede verlenging wist opnieuw Cahill - met opnieuw een kopbal - de Australiërs op voorsprong te zetten.

Met niets meer te verliezen perste Syrië er nog een slotoffensief uit. Dat leverde in de 120ste minuut bijna de gelijkmaker op, toen een vrij trap van Al Soma op de paal belandde.