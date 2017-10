Omgeving Den Dolder uitgekamd in zoektocht naar Anne Faber

"We willen allemaal dat Anne snel gevonden wordt", zei politiewoordvoerder Cornelie Hogeveen in het NOS Radio 1 Journaal.

De gisteren aangehouden verdachte, een veroordeelde zedendelinquent, wordt de komende dagen verder verhoord. De politie heeft gisteren zijn kamer in een psychiatrische kliniek in Den Dolder doorzocht, op zoek naar informatie die kan leiden naar Fabers verblijfplaats.

Scenario's

Op de vraag of Faber mogelijk nog in leven is, antwoordde Hogeveen: "Hoop moet je altijd hebben. Maar met het verstrijken van de tijd moet je ook met andere scenario's rekening houden."

Hoe het onderzoek tot de verdachte leidde, wil de politie niet zeggen. "Dat kan het onderzoek schaden." Anne Faber wordt sinds vrijdagavond 29 september vermist.