Want feest wordt het alleen als zich in Amsterdam een wonder voltrekt en er met minstens zeven doelpunten verschil wordt gewonnen. Robben zelf wil vooralsnog niets zeggen over zijn toekomst. Toch is Mossou ervan overtuigd dat we de aanvoerder na vanavond niet meer zullen terugzien in Oranje.

"Als international behoort Robben tot de topdrie van Nederland ooit. Hij is op twee WK's superbeslissend geweest en heeft bijna honderd interlands gespeeld over een lange periode. Invloedrijkere internationals dan Robben zijn er bijna niet geweest", zegt hij.

WK 2014

Journalist Willem Vissers van de Volkskrant houdt stiekem de hoop dat de aanvaller nog wat langer doorgaat. "Iets wat je goed kunt, wil je zo lang mogelijk blijven doen."

Oranjevolger Jeroen Stekelenburg (NOS) denkt bij Robben direct terug aan het WK van 2014 in Brazilië waar het Nederlands elftal derde werd. "De vorm van Robben en de tactiek van Louis van Gaal zorgden ervoor dat Nederland zo ver kwam. Dat is waar hij het meest heeft gestraald in Oranje."