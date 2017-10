Duizenden op de vlucht voor snel uitbreidende branden Californië

Bij de natuurbranden in Californië zijn tot nu toe zeker tien mensen omgekomen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt of vermist. Sinds zondagavond zijn duizenden mensen op de vlucht voor de branden die razendsnel om zich heen grijpen.

Volgens de autoriteiten zijn er zeker veertien vuurhaarden ten noorden van San Francisco onder meer rond de wijnstreken rond Napa en Sonoma Vally. Die breiden zich snel uit door de extreme droogte en de harde wind.