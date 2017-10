Zege helpt IJsland aan WK-debuut, Kroatië naar play-offs

IJsland stuntte vorig jaar al op het EK, waar het als debutant de kwartfinales wist te bereiken, maar nu heeft de 'voetbaldwerg' van weleer zich ook voor het eerst voor een WK geplaatst. Dankzij de 2-0 zege op Kosovo stelden de eilandbewoners de eerste plaats in kwalificatiegroep I veilig en daarmee het ticket voor het eindtoernooi in Rusland.

Achter IJsland streden Oekraïne en Kroatië om een ticket voor de play-offs. Die werd dankzij twee treffers van Andrej Kramaric een prooi voor de Kroaten.

Schrikken

In de IJslandse hoofdstad Reykjavik liet Vitesse-speler Milot Rashica de thuisploeg schrikken met een afstandsschot dat rakelings naast vloog. Maar verder dan die speldenprik kwam Kosovo niet tegen IJsland, dat door Gylfi Sigurdsson bij de hand werd genomen.

De middenvelder, voor wie Everton-trainer Ronald Koeman afgelopen zomer een slordige 50 miljoen euro overhad, brak in de veertigste minuut de ban voor de thuisploeg door halfslachtig verdedigen aan Kosovaarse kant af te straffen: 1-0.

Na de pauze stond Sigurdsson ook aan de basis van de 2-0 van voormalig AZ-speler Johann Berg Gudmundsson, die de bal in de 68ste minuut voor het intikken had.

Play-off-kruimel

Door de zege van IJsland bleef voor Oekraïne en Kroatië nog slechts een play-off-kruimel over. In Kiev leek Oekraïne daar aanvankelijk de meeste aanspraak op te mogen maken. Zo bracht Jaroslav Rakitskij met een schot van afstand de Kroatische doelman Danijel Subasic bijna in verlegenheid.