Misbruikte Duitse kleuter veilig, verdachte opgepakt

De zoektocht naar de misbruikte Duitse kleuter en de dader, waarover de Duitse politie vandaag aan de bel trok, is voltooid. Beiden zijn geïdentificeerd, schrijft de Duitse recherche op Facebook. Volgens dagblad Bild is het kind veilig en een man opgepakt in een woning in de deelstaat Nedersaksen.

Over de toedracht is verder niets bekendgemaakt door de autoriteiten. Morgen geeft de Duitse justitie meer informatie.

Vanmiddag verspreidde de politie foto's van het 4- of 5-jarige meisje - een hoogst uitzonderlijke opsporingsmaatregel. De politie vraagt het publiek nu de foto's weer te verwijderen, "ter bescherming van het kind".